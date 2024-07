Dentro de las críticas que dirigió al gobierno de Davico, el concejal opositor marcó: “Ellos decretaron una emergencia y priorizan mover una corneta por, no sé, la emergencia vial, social, económica… la verdad, no lo entiendo”.



Y añadió a su argumento: “Garro dijo que eso no insumió ningún gasto. Pero él debería saber que si uno hace un centro de costo, que uno lo puede hacer para sacar el valor de cualquier cosa. La hora de hombre tiene un costo, el combustible tiene un costo, el movimiento del desgaste del automóvil o de lo que se acarrea tiene un costo. Se gasta. Que vos quieras hacer creer que no tiene ningún tipo de costo, no es real”.



También agregó otro ejemplo: “Con la pista de hielo es lo mismo, tiene un costo: trasladar la arena, poner la cooperativa para que trabaje, cargar el gas, aunque digas que lo vas a usar después, vos gastaste algo que no estaba previsto y estamos en una emergencia”.





Continuando con su análisis, Zapata puso énfasis en que “lo que tienen que decir y no dicen, porque están alineados con este gobierno, lo ponderan y lo acompañan, es que las medidas que este ha tomado con el cierre de programas en salud, las medidas económicas, más la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo y dejó de tener obra social, ha hecho que el sistema de salud tenga mayor cantidad de atenciones".



"No llegan los medicamentos, o de 10 recetas que llegan a la farmacia, a los centros de salud, con suerte hay dos que se van con la medicación. Esa es la realidad que no van a decir", aseguró.