La Liga Departamental de Fútbol realizó el llamado a Asamblea General Ordinaria para el próximo martes 20 de febrero a las 20 en la sede de calle Santa Fe, donde entre otros temas relacionados al Orden del Día, se aprobarán la memoria y el balance correspondientes a los períodos 2019, 2020, 2021 y 2022.

Otro de los puntos importantes será la renovación de autoridades, con la elección de un presidente y siete miembros neutrales para tener a su cargo la conducción de la Liga por los próximos dos años, además de nombrar dos miembros titulares y dos suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y la elección de un presidente, dos miembros titulares y dos suplentes para conformar el Tribunal de Penas.

De acuerdo a lo manifestado por el presidente Emiliano Zapata, su intención es no continuar como presidente de la entidad y ocupar un cargo dentro del Cuerpo de Neutrales, tomando en cuenta que además de su cargo como concejal, Zapata es miembro representante de la Región Litoral ante el Consejo Federal de AFA.

Según pudo saber Ahora ElDia, habría consenso para que el ex presidente de Sporting, Marcelo Daniel Aguilar, sea quien encabece la lista oficialista, contando con el aval de al menos 13 clubes afiliados, mientras que se no se descarta una posible presentación de otra lista, para lo cual habrá que esperar al día de la Asamblea para la presentación de la misma.

“Creo que es momento para poder dejar la presidencia en manos de un persona con experiencia como Daniel Aguilar, que además tiene el consenso de una buena parte de los clubes. Yo por mi cargo de concejal y con el cargo que ocupo en AFA tengo bastante ocupada la agenda, además de que entiendo lógico la posibilidad de que haya una renovación dirigencial, es algo que muchos clubes han pedido y entendemos que es el momento justo para dar un paso al costado en la presidencia, aunque voy a seguir acompañando”, expresó Zapata.



EL DATO

Emiliano Zapata asumió la presidencia de la Liga en 2018 tras el fallecimiento de Abel Martínez Garbino. En dicho momento, Zapata era el vicepresidente de la entidad y posteriormente fue ratificado en su cargo en 2020, ejerciendo la presidencia hasta el presente 2024.