RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
Emiliano Zapata es el nuevo presidente de la Federación Entrerriana de Box
El gualeguaychuense ocupará un nuevo cargo vinculado al deporte. Años atrás estuvo al frente de la Liga Departamental de Fútbol.
El concejal gualeguaychuense y dirigente deportivo Emiliano Zapata es el nuevo presidente de la Federación Entrerriana de Boxeo.
Todas las autoridades:
PRESIDENTE
Emiliano ZAPATA
VICEPRESIDENTE
Jose GARCIA
SECRETARIA
Mariela SANTINI
PROSECRETARIO
Jose Luis SOSA
SECRETARIA DE ACTAS Blanca DULCHE
TESORERO
Santiago ZAPATA
PROTESORERO
Cristhian Andres LEDESMA
SECRETARIO DE PRENSA Martin FERNANDEZ GALEA
VOCAL TITULARES
Claudio BORJAS
Cristian BAES
Martin BRITOS
Juan Carlos MOSQUEDA
VOCALES SUPLENTES Ignacio Manuel GIACHELLO
Jorge Luis ESCOBAR
Amilcar José RAMÍREZ
REVISORES DE CUENTA
Mariana SERRANI
Nestor Ramon ROJAS
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Juan Martin GARAY
Rodrigo WICKY
Guillerno Daniel CEDARO
NEUTRALES
Angelica BENITEZ
Jose GODOY
Hector AUBRY