En dialogo con Ahora Cero Radio, Zapata hizo un análisis de las elecciones primarias y estimó que “hay un escenario factible para poder revertir la elección en la ciudad”.

“Partimos de la base de que Martín Roberto Piaggio fue el candidato más votado, posiblemente no sea el número que esperábamos, pero no es un mal piso. No se cuántos rechazarían ese piso de votos para una general”, expresó Zapata, añadiendo que “el vecino está molesto con la política en general, pero cuando empezamos a hablar en profundidad, valorizan la gestión de Martín Piaggio a nivel municipal y de Bordet en la provincia. Por eso creemos que las expectativas son buenas, pensando en que la gente tiene argumentos para poder votar nuestra propuesta”.

Sobre la unidad que ha mostrado el PJ en las listas, pese a haber tenido miradas opuestas durante varios años, sostuvo que “entiendo que hay una madurez política de todos los sectores del peronismo, tanto en el intendente como en Martín Roberto, Juanjo Bahillo, Guillermo Michel y de todas las personas que estamos trabajando para la unidad del PJ y presentar una propuesta unida, con una gestión de gobierno que ha sido destacada para poder mostrar y con mucho para seguir haciendo. Personalmente he tenido diferencias, pero dialogando, aunando criterios y entendido que la unidad del peronismo es lo mejor para todos, hemos podido conformar una lista de unidad”.

Relacionado al voto de las PASO, opinó que “no podemos enojarnos con la gente que no nos votó en las PASO, por el contrario, hay que convencer al votante de nuestra propuesta, de una continuidad de gestión. Después, quien esté enfrente es lo mismo, claramente son ideas contrapuestas a las nuestras, por eso no importa si es Davico o Carrazza el candidato de la oposición”, señalando que “no me involucré en el tema de las impugnaciones a Davico, es un tema que tienen que arreglar entre ellos en su espacio y que la Justicia defina”.

Además, remarcó que “no escuché propuestas de los otros candidatos, si leí y escuché algunos comentarios en los medios, pero no hay propuestas profundas. Algunos hablan de achicar la planta de empleados del Municipio, pero para poder ponerlo en práctica, tenés que conocer en profundidad sobre el tema. Siempre desde la oposición es fácil hacer propuestas porque después nunca se sabe de qué forma las llevan a cabo. La Fiesta del Pescado y el Vino es una decisión política, que puede ser discutible o no, pero claramente debe continuar porque es una inversión hacia la ciudad”.

También habló de deportes, resaltando que “la gestión de Adrián Romani en Deportes fue superlativa, posicionó al deporte de la ciudad en un nivel que no se ha había visto anteriormente. Además con un respaldo fuerte de Martín Piaggio que generó políticas que beneficiaron a muchos deportistas, con las becas, con la generación de espacios para la práctica deportiva. Naturalmente que una continuidad implicará seguir profundizando en espacios y en derechos para los deportistas, para los clubes y para toda la actividad en la ciudad”.