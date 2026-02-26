El boxeo de Gualeguaychú sumó una representación histórica a nivel nacional. Emiliano Zapata, presidente de la Federación Entrerriana de Box, fue elegido como vocal titular de la nueva comisión directiva de la Federación Argentina de Box (FAB), durante la Asamblea General desarrollada el pasado 20 de febrero.

En el encuentro, llevado adelante con la participación de las federaciones provinciales, fue reelecto como presidente de la entidad madre del boxeo argentino el Dr. Luis Arturo Doffi, quien continuará al frente de la institución en un nuevo período de gestión.

La Federación Entrerriana estuvo representada en la asamblea por la arquitecta Mariela Santini, quien además mantuvo reuniones de trabajo con autoridades nacionales para fortalecer el vínculo institucional y proyectar acciones conjuntas para el desarrollo del boxeo en la provincia.

La incorporación de Zapata al Consejo Directivo representa un hecho significativo para el boxeo entrerriano, ya que por primera vez la federación provincial contará con representación dentro del órgano de conducción de la FAB. Este nombramiento posiciona a Entre Ríos en un lugar de mayor participación dentro de la estructura del boxeo argentino y refuerza su presencia en el ámbito nacional.