Esta mañana en Ahora Cero, el concejal de la oposición Emiliano Zapata (PJ) brindó una entrevista en la que dio su mirada sobre el actual gobierno municipal -a casi un año del cambio de gestión- y se refirió, entre otras cosas, a los obstáculos que afronta su bloque dentro del Concejo Deliberante.



“Hasta acá no me han demostrado absolutamente nada de lo que ellos plantean, por ejemplo, cuando se refieren a la transparencia. Seguimos sin obtener datos y sin tener respuesta a determinadas cuestiones. En cuanto a su prolijidad y su manejo, el Concejo Deliberante ha ido decayendo en vez de ir mejorando con el transcurso de los meses. Hay cuestiones que no se respetan, cosas que dicen que van a hacer de una manera y después hacen de otra, como sucedió con las reuniones de comisiones, las comisiones conjuntas y los días de sesión”, dijo, y remarcó: “ellos se vanaglorian diciendo que es una gestión en la que ante todo está la transparencia y después no lo llevan a cabo”.



“Nosotros quisimos participar de las reuniones de comisión, consultamos con la secretaria del bloque acerca de cómo hacerlo, nos dijeron cómo, seguimos ese camino, nos incluyeron en las actas y después de un día para otro decidieron que no podíamos continuar asistiendo más allá de que constaba en actas”, ejemplificó.



