Esta mañana, durante una entrevista radial en Ahora Cero, el concejal de la oposición (PJ) Emiliano Zapata apuntó contra la actual gestión municipal cuestionando la falta de obra pública y la reciente ordenanza por la que se prohíbe incluir nombres de funcionarios o exfuncionarios vivos en placas y signos conmemorativos: por ejemplo, en obras públicas.



“Esos gobiernos que tomaron una decisión política de traer obras o crearlas, con fondos municipales, provinciales o nacionales, para el bienestar de la comunidad, para que tengamos una mejor ciudad mejor…. no tiene nada de malo de que esas obras estén identificadas. De todas maneras, si nos pusiéramos de acuerdo en que no tienen que estar identificadas, eso es subestimar a las personas, pensar que no van a saber quién hizo esas obras, quién hizo más obras o menos obras”, expresó.



Zapata sostuvo que ese es el propósito detrás de la normativa por la que “se prohíbe la inclusión de nombres propios de funcionarios públicos, políticos o técnicos en placas y signos conmemorativos, priorizando la información objetiva como denominación, fecha de inauguración y organismos participantes”, con la premisa de que “los espacios públicos deben reflejar a toda la comunidad, evitando representaciones de grupos o ideologías particulares”.



“Es porque llevan un año y medio de gestión, no han hecho una sola obra trascendental para la ciudad. Ya no les queda tantísimo tiempo, y creo que no va a haber grandes obras. Entonces ¿qué les preocupa? Que haya un montón de placas con nombres de diferentes intendentes que trajeron obras muy importantes para la ciudad que mejoraron la condición de vida a los habitantes de Gualeguaychú, y que ellos no van a dejar ninguna obra. La única manera en la que yo puedo entender esto es por ahí. Más allá de que es una discusión totalmente vacía y que no tiene ningún sentido, es a lo que el gobierno nos lleva a estar discutiendo, porque son las cosas que le interesan a ellos”, manifestó el concejal del bloque Más para Entre Ríos.



