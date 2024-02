El concejal del PJ dio su impresión sobre la gestión de Mauricio Davico y su viaje a Brasil, pero además fue muy crítico y resaltó que el gobierno municipal todavía no hizo nada.

“Vos decretas emergencia y te vas de vacaciones. O mintieron con la emergencia o es un irresponsable (por el intendente Mauricio Davico), es como si yo cuando estábamos en emergencia sanitaria me hubiera ido del centro de salud, no me fui de vacaciones por dos o tres años”, manifestó en esta dirección.

En este sentido, Zapata señaló que “no han hecho absolutamente nada, hasta acá no han hecho nada en relación a la emergencia que han declarado, esa es la realidad. Yo estimo que si declarás una emergencia entonces tenés que empezár a gestionar fondos y dar un volantazo”.

Al respecto, el concejal manifestó que el intendente no es el “Messi de la gestión” como afirmó el secretario de Desarrollo Humano Juan Ignacio Olano, sino que “para mí Davico es Eber Ludueña porque todavía no ha hecho nada”

Por otra parte, Emiliano Zapata hizo mención sobre la reunión que Davico tuvo con la secretaria General de la Presidencia Karina Milei: “Yo creo que el rédito (del encuentro) es personal, porque la relación la tiene hace mucho tiempo y hay obras que se han paralizado en la ciudad, así que rédito a la ciudad todavía no veo”.

En tanto, llamó la atención sobre la finalización de los contratos municipales y expresó que “son familias que quedan en la calle, lo único que quieren es reemplazar gente afín a ellos ¿Nadie sabe la cantidad de familiares que han ingresado al municipio? Vos ves caras nuevas en Tránsito. Estamos pidiendo informe sobre esto y no nos contestaron”.

Y agregó: “Si hay personas que no cumplen un rol y están en el Estado, no pueden seguir. Lo que sí, veo caras nuevas todo el tiempo ¿No estás renovando contratos porque no trabajan o no son necesarios o es para poner gente tuya?”.