El concejal de la oposición, Emiliano Zapata se refirió a la situación que atraviesa el turismo a nivel local y manifestó que “escucho a los prestadores decir que no hay turistas y luego al Gobierno y parecieran que ellos están en Florianópolis de la cantidad de personas que dicen que vienen a visitarnos”.

Zapata señaló que esto tiene que ver con un contexto nacional pero que el Municipio “no ha hecho lo suficiente para que los prestadores tengan las oportunidades que tuvieron siempre. Sin dudas, no hay visitantes en Gualeguaychú. Inclusive, algunas veces se responsabiliza que los comerciantes porque supuestamente no hacen lo necesario para atraer el turismo, cuando en realidad, es la Municipalidad la que no está haciendo nada”.

Por otro lado, el funcionario se refirió al cobro de una tarifa mínima en Parque del Sol y apuntó que “ hay muchas personas de la zona norte que concurrían a esa playa y, que como no pueden pagar, van a terminar yendo a playas no habilitadas, sin servicios y sin guardavidas”.