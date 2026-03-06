El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia tiempo inestable para este viernes 6 de marzo en Entre Ríos. En tanto, la zona norte de la provincia está bajo alerta por tormentas fuertes para horas de la tarde.

El alerta incluye a los siguientes departamentos: Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador. No obstante, en Gualeguaychú se pronostican tormentas aisladas durante toda la jornada de este viernes. La inestabilidad podría prolongarse hasta el sábado.

En cuanto a los departamentos bajo alerta, serán afectados por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Asimismo, se informa que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual