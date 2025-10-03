El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para Entre Ríos, previstas para la madrugada y mañana del domingo, en el marco del ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura.

Las condiciones de tiempo húmedo e inestable se mantendrán durante los próximos días, con un fin de semana que tendrá características propias del verano hasta el sábado y un quiebre abrupto el domingo.

Según el organismo, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, además de la posibilidad de granizo.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados en algunos puntos de la provincia.

Los departamentos alcanzados por el fenómeno serán Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria.

El tiempo este viernes

Para la jornada de hoy en la ciudad se espera que el cielo esté nublado, con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 26°C.