Emitieron alerta amarillo por tormentas en 12 departamentos de Entre Ríos: qué pasará en Gualeguaychú
Se aproxima un sistema frontal que provocará un cambio en las condiciones del tiempo en la provincia. Prevén abundantes lluvias en algunas zonas.
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- emitió un alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos para este jueves de tarde y noche. La advertencia incluye a 12 departamentos. Las lluvias continuarían hasta el viernes de modo más débil.
El SMN precisó que las lluvias y tormentas más importantes se esperan en Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.
En tanto, en Gualeguaychú la jornada de hoy será calurosa, ya que la temperatura llegará a los 34 grados. Para mañana, las condiciones serán similares, y se esperan tormentas aisladas por la tarde, aunque la probabilidad es baja.
No obstante, a partir del viernes se experimentará un alivio térmico, y por varios días la máxima se ubicará por debajo de los 30 grados.