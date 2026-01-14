El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- emitió un alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos para este jueves de tarde y noche. La advertencia incluye a 12 departamentos. Las lluvias continuarían hasta el viernes de modo más débil.

El SMN precisó que las lluvias y tormentas más importantes se esperan en Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

En tanto, en Gualeguaychú la jornada de hoy será calurosa, ya que la temperatura llegará a los 34 grados. Para mañana, las condiciones serán similares, y se esperan tormentas aisladas por la tarde, aunque la probabilidad es baja.

No obstante, a partir del viernes se experimentará un alivio térmico, y por varios días la máxima se ubicará por debajo de los 30 grados.