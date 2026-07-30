El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormenta para 12 departamentos de Entre Ríos. “El área será afectada por tormentas y lluvias intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual”, indicó el organismo nacional.

También adelantó que “es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”.

Los departamentos alcanzados por el alerta son Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay para la noche del viernes y Colón, Gualeguaychú, Islas, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria para la madrugada del sábado.

Para este jueves el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica para Entre Ríos cielo parcialmente nublado, temperaturas mínimas a partir de los 11° y máximas de 22°.