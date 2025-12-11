El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- emitió un alerta amarillo por tormentas para todo Entre Ríos. El aviso es fundamentalmente para este jueves 11 de diciembre a la noche, aunque en los departamentos del sur provincial llegaría a la tarde.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.

Según los meteorólogos oficiales, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Cabe aclarar que el alerta para la tarde incluye a Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Colón, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. En tanto, los 17 departamentos estarán bajo alerta en horas de la noche.