Gualeguaychú estará bajo alerta amarilla por tormentas durante la tarde de este viernes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia alcanza también a otros seis departamentos de Entre Ríos y contempla la posibilidad de fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

De acuerdo con el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas de viento y ocasional caída de granizo. Se estiman valores de lluvia acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Además de Gualeguaychú, el alerta comprende a los departamentos Gualeguay, Victoria, Colón, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. La advertencia está prevista para la tarde del viernes 30 de octubre.

Cómo estará el tiempo en Gualeguaychú

Para este viernes se espera una temperatura mínima cercana a los 14 grados y una máxima de 24, con probabilidad de precipitaciones y tormentas durante la jornada. Las condiciones podrían desmejorar hacia la tarde, en coincidencia con el período de vigencia del alerta.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar sacar residuos que puedan obstruir los desagües y retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. Durante las tormentas, también es importante alejarse de árboles, postes y cables eléctricos.

El pronóstico para el resto de Entre Ríos

En Paraná se prevé para este viernes una temperatura máxima de 26 grados, con cielo mayormente nublado durante la primera parte del día y posibilidades de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

En el resto de la provincia, las condiciones podrían variar según la zona. El alerta vigente comprende principalmente sectores del sur y el este entrerriano, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del SMN para conocer la evolución de los fenómenos meteorológicos.

Para el sábado se anticipa una mejora general de las condiciones, con temperaturas máximas que podrían acercarse a los 28 grados en algunos puntos de Entre Ríos.