La mamá de Emma, beba gualeguaychuense que fue operada en el Garrahan a fines de septiembre, comunicó que están esperando que en los próximos días le den el alta a la pequeña.

“No tiene oxígeno desde ayer, está sin sonda, come, ríe y juega. También volvieron las mañas para recuperar el tiempo perdido. Está como si nada”, expresó en un breve mensaje enviado a los medios.

Desde que nació, Emma pelea contra una severa miocardiopatía dilatada, por eso, el 22 de septiembre fue sometida a una compleja cirugía cardíaca en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.

La intervención fue a corazón abierto y representó un nuevo capítulo en una historia que, desde el comienzo, estuvo atravesada por pronósticos difíciles, tratamientos, viajes, estudios y pequeñas victorias. Pero hay algo que hizo que el procedimiento sea todavía más especial: se trató de una técnica que no registraba antecedentes en Argentina para este tipo de cuadro y que ya fue utilizada en Alemania y Estados Unidos.