El primer ministro de Francia, Emmanuel Macron, confirmó su visita a la Argentina para una reunión con el presidente Javier Milei, la cual tendrá lugar a mediados de noviembre, en la antesala de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil.

La confirmación fue dada tras una reunión entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la primera dama de Francia, Brigitte Macron. Se espera que el encuentro sea la primera actividad oficial del nuevo canciller argentino, Gerardo Werthein, tras el reemplazo de Diana Mondino.

También está programada la visita de la líder política de Italia, Georgia Meloni, quien, al igual que Macron, se reunirá con Milei antes de la cumbre de líderes del G20.

Macron y Milei compartieron ya un encuentro en julio del año pasado en el Palacio del Elíseo, en París, acompañados por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y Werthein, quien entonces estaba en funciones en Estados Unidos.

“El encuentro, que se extendió por una hora en la que abordaron los principales temas de la agenda global y bilateral, puso de manifiesto el excelente estado de la relación entre Francia y la Argentina y, más puntualmente, entre ambos Presidentes”, destacaron en un comunicado oficial.



Fuente: Filo.news