Tener un hijo enfermo conlleva muchas cosas, desde el miedo, la angustia, la incertidumbre hasta la veta económica. Si bien la familia de Emmanuel hace uso de la salud pública, los gastos de cada uno de los viajes, más la manutención de su casa en Gualeguaychú se torna difícil.

La enfermedad que padece el pequeño afecta a su sistema inmunológico y repercute en las defensas que tiene su cuerpo. La única cura que tiene es a través de un trasplante de médula ósea, es por esto que se encuentra en lista de espera y el Incucai está abocado a la búsqueda de compatibilidad.

Desde el municipio ayudan a la familia gualeguaychuense con los pasajes. En este sentido, Ezequiel, padre de Emmanuel contó a Ahora ElDía que “en un momento llegamos a solicitar 4 pasajes por dia, para no quedarnos allá. Nosotros nos fuimos por cuenta propia, no teníamos la derivación del Hospital Centenario. Así que no podíamos usar la casa de Entre Ríos, que hace poco la logramos conseguir , pero teníamos que bancar la familia acá y los viajes, así que queríamos organizamos una venta de pollos”.

Los costos, más allá del traslado y el servicio médico que se encuentran cubiertos, que incluyen comer o tener que alojarse en alguna oportunidad en otra ciudad son muy altos. Es por esto que la familia realizará una venta de pollo asado, papas fritas, ensalada y choripán para este domingo 28 de enero en el Club San Lorenzo.

Quienes quieran colaborar y hacer su pedido pueden comunicarse al 3446-383414.