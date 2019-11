Emotiva bienvenida a Antonella Ruiz Díaz tras su experiencia mundialista

Familiares, amigos, personal de la Dirección de Deportes encabezados por el director Adrián Romani, le dieron la bienvenida a Antonella en la Terminal de Ómnibus y luego recorrieron las calles de la ciudad en una caravana que encabezó un autobomba de los Bomberos Voluntarios, desde donde la atleta agradeció el afecto recibido.

"Es una alegría enorme que en mi ciudad me reciban de esta forma. Estuve mucho tiempo afuera entrenando, compitiendo y siempre es muy lindo volver a Gualeguaychú. Pero esto fue una sorpresa que no esperaba y me llenó de emoción", dijo Antonella a ElDia.

Ruiz Díaz ha tenido una temporada estupenda, consiguiendo medalla de oro y plata en los Juegos Parapanamericanos de LIma y cerrando la misma con la medalla plateada en el Mundial de Dubai. El próximo objetivo para la atleta de talla baja (Categoría F41) es poder conseguir la marca que le permita clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio en el año próximo.