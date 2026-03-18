EL ÚLTIMO ADIÓS
Emotiva despedida a "Chumingo Zapata" en Central Entrerriano
Alumnos y trabajadores del colegio del club de calle España realizaron una emotiva despedida al formador de fútbol infantil que durante años trabajó en la institución rojinegra.
Este miércoles, en las inmediaciones de la escuela y de la sede de Central Entrerriano, se le dio una emotiva despedida a Domingo “Chumingo” Zapata.
Allí, alumnos, docentes, trabajadores y vecinos se reunieron para darle un emotivo aplauso al feretro del entrenador de fútbol infantil que durante más de 40 años formó jugadores y personas, dejando un gran recuerdo en la comunidad.
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