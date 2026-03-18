Este miércoles, en las inmediaciones de la escuela y de la sede de Central Entrerriano, se le dio una emotiva despedida a Domingo “Chumingo” Zapata.

Allí, alumnos, docentes, trabajadores y vecinos se reunieron para darle un emotivo aplauso al feretro del entrenador de fútbol infantil que durante más de 40 años formó jugadores y personas, dejando un gran recuerdo en la comunidad.