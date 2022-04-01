Se realizó una concentración en la esquina de 25 de Mayo y Rocamora, desde donde marcharon por la principal arteria de la ciudad en una formación que encabezó la banda Militar, hasta la sede de la Cooperativa Eléctrica.

Participaron alumnos del nivel secundario de las instituciones de gestión privada Instituto “José María Bértora” de Central Entrerriano, Instituto “Luis María Bettendorff” de Independiente y la Escuela N° 200 de Juventud Unida.

Participaron de la concentración ex combatientes de Malvinas oriundos de la ciudad, familiares de caídos en combate, autoridades educativas, abanderados de diferentes escuelas, funcionarios municipales, representantes de Fuerzas de Seguridad, dirigentes deportivos y de entidades intermedias de la ciudad.

Desde la Cooperativa Eléctrica recordaron que "la elección de las escalinatas de la Cooperativa Eléctrica como lugar del acto tiene que ver, además de ser nuestra sede, con que en el año 1982 fue el escenario de esta enorme colecta que concentró la solidaridad de toda la comunidad de Gualeguaychú en ocasión de la guerra”.