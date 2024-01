La calidez de Lionel Scaloni no sólo se refleja en su gestión al frente de la selección argentina, sino también en la cercanía que mantiene con los habitantes de su ciudad natal, Pujato, donde el afecto es recíproco. Su regreso a casa después del triunfo en el Mundial de Qatar 2022 se convirtió en una celebración continua con constantes muestras de cariño y admiración por parte de numerosos vecinos que se congregan frente a su residencia a la espera de poder compartir un momento con el técnico campeón.

En medio de esta conmovedora cotidianidad, Simón Puertolaz, un joven talento local que se describe a sí mismo como cantante, guitarrista, compositor y escritor, aprovechó la oportunidad para brindarle un tributo muy particular al director técnico. Armado con su guitarra y su voz, ejecutó la chacarera “El olvidao” frente a la casa del entrenador. La atención que prestó el ex futbolista conmovió a los presentes y terminó con signos de emoción en ambas partes.

Además, el pequeño protagonista aclaró que la elección del tema no fue azarosa. “El olvidao” es una obra que habla de resiliencia, de levantarse y enfrentar el destino con coraje, un mensaje que resonó profundamente tanto con la trayectoria de Scaloni como con la reciente hazaña de la Selección. La letra refleja el espíritu luchador que Simón quiso transmitir y que ve reflejado en el pueblo argentino, especialmente después del revés inicial en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita.

Puertolaz relató cómo surgió la idea: animado por su familia, se dirigió a la casa del entrenador y, aunque inicialmente Scaloni estaba saliendo con una remera temática de la Albiceleste y en ojotas, no pasó mucho tiempo antes de que regresara, se detuviera y escuchara atentamente la interpretación. Al terminar, las palabras de Lionel fueron un regalo para el joven artista, quien recibió un abrazo, felicitaciones por su destacada presentación y hasta se llevó una foto para poder compartir en sus redes sociales.

“Fue idea de mi mamá. Estábamos sentados en mi casa y me dice, Scaloni está recibiendo a la gente. Me llama mi tío y me dice lo mismo y fuimos hasta allá en su auto con mi tía y mi primita”, explicó el cantante en charla con Telefe Rosario. Y añadió al respecto: “La chacarera se llama El olvidao y tiene mucho que ver con los argentinos. Si escuchan la letra, como yo le dije a Scaloni, ‘escuchá bien la letra, que tiene un muy buen significado para los argentinos’. Me felicitó y nos dimos un abrazo”.

Este encuentro no fue un hecho aislado. El técnico viene compartiendo generosamente su tiempo con los ciudadanos de Pujato, exponiendo su humildad y un compromiso con su comunidad que son una constante en su figura pública más allá del perfil bajo que siempre busca priorizar. Desde celebrar el año nuevo con la gente hasta tomar mate y conversar con los locales, Scaloni muestra que más allá de los títulos y el éxito, el valor de las raíces y el contacto humano siguen siendo fundamentales.