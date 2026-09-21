Lionel Messi mostró la camiseta que usará en su último partido con la Selección argentina mediante un breve y emotivo video publicado en sus redes sociales. El capitán se despedirá de la Albiceleste después de más de 20 años.

En las imágenes, el futbolista apareció descolgando la camiseta utilizada durante la final del Mundial 2026 ante España y colocando en su lugar una nueva casaca del seleccionado.