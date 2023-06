La Anses empieza hoy con el calendario de pagos de junio para jubilados y pensionados, junto con otras asignaciones.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se cobrarán con el aumento del 20,92 por ciento por la Ley de Movilidad.

Todos los jubilados y pensionados percibirán el medio aguinaldo junto a su haber y quienes cobran la mínima recibirán la primera cuota del refuerzo de 15 mil pesos. Este refuerzo ascenderá a 17 mil pesos en julio y 20 mil pesos en agosto.



Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 13 de junio

DNI terminados en 4: 14 de junio

DNI terminados en 5: 15 de junio

DNI terminados en 6: 16 de junio

DNI terminados en 7: 21 de junio

DNI terminados en 8: 22 de junio

DNI terminados en 9: 23 de junio



Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 26 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 27 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 28 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 29 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 30 de junio



Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 13 de junio

DNI terminados en 4: 14 de junio

DNI terminados en 5: 15 de junio

DNI terminados en 6: 16 de junio

DNI terminados en 7: 21 de junio

DNI terminados en 8: 22 de junio

DNI terminados en 9: 23 de junio



Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 12 de junio

DNI terminados en 1: 13 de junio

DNI terminados en 2: 14 de junio

DNI terminados en 3: 15 de junio

DNI terminados en 4: 16 de junio

DNI terminados en 5: 21 de junio

DNI terminados en 6: 22 de junio

DNI terminados en 7: 23 de junio

DNI terminados en 8: 26 de junio

DNI terminados en 9: 27 de junio



Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 12 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 13 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 14 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 15 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 16 de junio



Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documentos: 7 de junio al 12 de julio



Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 1 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 2 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 5 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 6 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 7 de junio



Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documentos: 8 de junio al 12 de julio



Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 26 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 27 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 28 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 29 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 30 de junio

BONOS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: QUÉ DICE EL DECRETO

El Gobierno Nacional oficializó el pago de tres refuerzos para las jubilaciones y pensiones en junio, julio y agosto. Teniendo en cuenta el aumento anunciado semanas atrás del 20,92%, el haber mínimo pasará de los actuales $58.665,43 a unos $70.938,23.

A través del Decreto 282/2023 se otorga “un refuerzo de ingreso previsional por un monto máximo de pesos quince mil ($15.000), pesos diecisiete mil ($17.000) y pesos veinte mil ($ 20.000) que se abonarán en los meses de junio, julio y agosto de 2023, respectivamente”.



Rigen para titulares de las prestaciones contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; y beneficiarios y beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.



El refuerzo de 15 mil pesos correspondiente a junio será para aquellos titulares que por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes perciban un monto menor o igual a $70.938,24. En tanto, será equivalente a cinco mil pesos para “aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $80.938,24 y menor o igual a $141.876,48″.



Además se estableció que para el mes de junio, para quienes por la suma de todas sus prestaciones vigentes perciban un importe superior a $70.938,24 y menor o igual a $80.938,24, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $85.938,24.



Mientras que para aquellos que perciban un importe superior a $141.876,48 y hasta $146.876,48, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma mencionada en segundo término.

De la misma forma se dispuso que el refuerzo de 17 mil pesos contemplado para julio será equivalente a esa suma para aquellos que perciban un monto menor o igual a $70.938,24; y será equivalente a 5 mil pesos para aquellos que perciban un importe superior a $82.938,24 y menor o igual a $141.876,48.



Quienes perciban un importe superior a $70.938,24 y menor o igual a $82.938,24, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $87.938,24. Y quienes perciban un importe superior a $141.876,48 y hasta $146.876,48, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma mencionada en segundo término.



En la misma sintonía, para el mes de agosto el refuerzo establecido de 20 mil pesos estará destinado para quien perciban un monto menor o igual a $70.938,24. Y será de 5 mil pesos para aquellos que perciban un importe superior a $85.938,24 y menor o igual a $141.876,48.



“Establécese que para el mes agosto de 2023 para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $70.938,24 y menor o igual a $85.938,24, el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $90.938,24″, se precisó. Mientras que para agosto de 2023, para quienes por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $141.876,48 y hasta $146.876,48, “el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma mencionada en segundo término”.



“Para percibir el refuerzo de ingreso previsional que se otorga por el presente decreto, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación”, aclaró el Gobierno.

SUBA DE ASIGNACIONES FAMILIARES Y AUH: MONTOS Y RANGOS SALARIALES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) oficializó la semana pasada el aumento de 20,92% para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones alcanzadas por la Ley de Movilidad de la Seguridad Social, confirmaron a Elonce desde el organismo.

De acuerdo a la Resolución 113/2023 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de la Seguridad Social dispuso que "el incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares”.

De esta manera, la AUH, que comprende a 4,4 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) serán de $ 13.864. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa $ 45.147. Mientras que la ayuda escolar anual será de $ 11.620.



Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF) serán las siguientes:



- Quienes perciban ingresos de Rango I, es decir aquellos de hasta $ 214.699, cobrarán $ 13.864.



- Las personas que tengan un salario de entre $214.699,01 y $314.880 están comprendidos dentro del Rango II y recibirán una asignación de $9.350 mensuales.



- Para personas de ingresos entre $314.880.01 y 363.540, el monto de la asignación será de $ 5.654 por mes.



- Los ingresos pertenecientes al Rango IV, es decir de entre 363.540, 01 y 808.124, recibirán una asignación de $ 2.915.