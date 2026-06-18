El Mundial 2026 continúa este jueves con el inicio de la segunda fecha de los grupos A y B. La jornada tendrá cuatro encuentros y contará con la participación de dos de los países anfitriones, México y Canadá, que buscarán dar un paso clave hacia la clasificación a los 16avos de final.

Los partidos de este jueves 18 de junio (hora de Argentina) son:

República Checa vs. Sudáfrica – 13:00 (DSports y TyC Sports)

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – 16:00 (DSports y Disney+)

Canadá vs. Qatar – 19:00 (DSports)

México vs. Corea del Sur – 22:00 (DSports y TyC Sports)

Los equipos que saldrán a la cancha este jueves tuvieron resultados dispares en sus respectivos debuts. En el Grupo A, México comenzó con el pie derecho al vencer 2 a 0 a Sudáfrica, mientras que Corea del Sur también sumó de a tres tras imponerse 2 a 1 sobre República Checa. Por eso, el duelo entre mexicanos y surcoreanos aparece como uno de los más atractivos de la jornada, ya que el ganador quedará muy cerca de asegurar su clasificación a la próxima instancia.

En el Grupo B, Canadá igualó 1 a 1 frente a Bosnia y Herzegovina en el partido inaugural de la zona, mientras que Qatar también empató 1 a 1 ante Suiza. Con todos los equipos del grupo sumando un punto en la primera fecha, los encuentros de este jueves pueden comenzar a definir el panorama de una zona que se presenta como una de las más parejas del certamen.

La Selección Argentina volverá a jugar el próximo lunes 22 de junio frente a Austria, por la segunda fecha del Grupo J. El encuentro está programado para las 14 (hora argentina) y podrá verse por Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+.