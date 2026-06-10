El Senado de Entre Ríos comenzará este miércoles una etapa clave en el tratamiento del proyecto de Reforma Previsional impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio. La iniciativa, que busca modificar fundamentos del régimen jubilatorio provincial, iniciará una ronda de audiencias con funcionarios y representantes sindicales en su análisis legislativo.

Las reuniones se desarrollarán en forma conjunta entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. La primera jornada este miércoles estará dedicada a escuchar las explicaciones técnicas y financieras del proyecto por parte del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, y del ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas. Ambos expondrán desde las 9 de la mañana ante los senadores.

Por la tarde, a partir de las 15, están convocados los gremios docentes: el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero; el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de la Provincia de Entre Ríos (AMET), Andrés Besel; la secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya; y la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank.

El cronograma continuará este jueves con la participación de sindicatos estatales, entre ellos ATE, UPCN, AJER, Apler y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. La intención del Senado es reunir opiniones y aportes de los distintos sectores involucrados antes de emitir dictamen.

La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo se denomina “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. Entre los principales cambios que plantea se encuentran la declaración de emergencia previsional, suba de la edad jubilatoria, cambios en el cálculo de los haberes y la creación de aportes extraordinarios para trabajadores con salarios más altos. También contempla modificaciones en regímenes especiales, como el docente.

Según explicó el gobierno al presentar el proyecto, el objetivo es reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Entre los argumentos oficiales se menciona el incremento de la expectativa de vida, el envejecimiento de la población y el creciente desequilibrio entre aportantes y beneficiarios.

Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, integrada por gremios y organizaciones de jubilados. El espacio viene realizando movilizaciones, protestas y recolección de firmas para reclamar que el proyecto no avance en los términos planteados por el Ejecutivo. Incluso anunció nuevas medidas de fuerza y acciones de protesta durante el tratamiento legislativo.