Los octavos de final del Mundial 2026 empezarán a definir el camino de los candidatos al título, con los 16 equipos que superen los 16vos y continúen en carrera en la fase eliminatoria que tendrá ocho llaves mano a mano rumbo al título.

Argentina, que se impuso 3 a 2 ante Cabo Verde, se enfrentará en octavos con Egipto, que eliminó a Australia por penales. Conocé las fechas, horarios y cruces de esta ronda que se jugará entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.

Canadá vs. Marruecos — Sábado 4 de julio, 14.00 (Houston Stadium).

Paraguay vs. Francia — Sábado 4 de julio, 18.00 (Philadelphia Stadium).



Brasil vs. Noruega — Domingo 5 de julio, 17.00 (New York New Jersey Stadium).

México vs. Inglaterra — Domingo 5 de julio, 21.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).



Portugal vs. España — Lunes 6 de julio, 16.00 (Dallas Stadium).

Estados Unidos vs. Bélgica— Lunes 6 de julio, 21.00 (Seattle Stadium).



Argentina vs. Egipto — Martes 7 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).

Suiza vs. Colombia — Martes 7 de julio, 16.00 (BC Place, Vancouver)