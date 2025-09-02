Atraparon a un empleado del Cementerio Municipal de Paraná que intentó robarse placas. El individuo fue capturado por la Policía en el momento en que se disponía a escapar con el bronce y quedó a disposición de la Justicia. El hecho ocurrió este martes al mediodía.

Según se informó a AHORA, el director del Cementerio Municipal se comunicó con la Comisaría Primera para informar que uno de sus empleados había sustraído placas del lugar. La información fue corroborada por un funcionario del panteón policial.

Ante esta denuncia, desde la comisaría se diagramó un operativo de vigilancia. Se pudo constatar que el empleado había retirado las placas varias horas antes y las había ocultado debajo de un montículo de pasto, a dos cuadras del cementerio.

Posteriormente, el individuo solicitó permiso al director para retirarse del lugar. Aprovechando esa autorización, partió hacia el sitio donde habían sido ocultadas las placas, sin saber que la Policía lo estaba esperando.

El personal policial observó cómo guardaba el bronce en una caja e inmediatamente se procedió a demorarlo, a una cuadra del lugar, en calle Gran Chaco y Urquiza.

Una vez detenido, se efectuó una comunicación inmediata con el fiscal de turno, quien avaló la detención por el delito de “tentativa de robo”. Además, se constató que portaba un arma blanca, que fue secuestrada

Finalmente, el empleado municipal fue trasladado a la alcaldía de Tribunales por orden del fiscal Erik Zencluzen, que dispuso las diligencias de rigor para el caso.