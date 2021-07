Empleados de Garbarino desmienten el cierre: "Estamos trabajando"

Una falsa versión de cierre alertó a los trabajadores que aclararon que la sucursal continúa trabajando de lunes a viernes en horas de la mañana.

El recorte en el horario de atención es una medida de fuerza adoptada por los empleados, en reclamo por los montos adeudados.

En diálogo con ElDía, contaron que les deben parte del sueldo de abril, mayo, junio, bonos y el aguinaldo, pero no está cerrada la sucursal. No sé de dónde salió esa versión porque no es así. Las puertas siguen abiertas".

Días atrás, ElDía publico que "las deudas en total superarían los 15.000 millones de pesos. En los registros del Banco Central, a la fecha, acumula 3.251 cheques rechazados por un monto de $4.061 millones.

Aerolíneas Argentinas le pidió la quiebra por la deuda que Garbarino Viajes, el vertical de turismo del grupo, contrajo por el incumplimiento del pago de unas millas que datan de 2016 y 2017; y Boca pidió la apertura de un sumario ejecutivo por el incumplimiento de pago de la publicidad en su camiseta".

Cinco empleados (hasta hace unos meses eran siete pero dos renunciaron) son de Gualeguaychú y trabajan en la sucursal que tiene la empresa en el centro de nuestra ciudad. Tres están desde que abrió hace cinco años y los otros dos se incorporaron luego. Algunos tienen hijos y son sostén fundamental de su familia, por lo que la angustia se multiplica.

“Es una situación horrible, con una incertidumbre bárbara día a día”, expresó uno de los empleados a ElDía, quien prefirió resguardar su identidad. “Garbarino venía mal desde antes de la pandemia, no había mercadería para vender y con la cuarentena todo se acrecentó”, aseguró.

En lo que respecta al día a día en la sucursal, esta semana que pasó tampoco hubo abastecimiento de mercadería y hace tres que no llega ningún camión. “La gente obviamente se enoja y tiene razón, compra algo que no sabe cuándo va a llegar, nosotros somos los que ponemos la cara, pero no lo podemos manejar”, lamentó el entrevistado por ElDía.