Empleo nuevo con marca local: La Argentina que se viene

El campo laboral debe nutrirse de donde se puede, y necesita generar ingresos de manera urgente. La bicicleta financiera requiere de movimiento. Y aunque se han perdido millones de puestos de trabajo, estamos en plazo de recuperarlos de a poco. Junto a las ayudas estatales, y a las inversiones internacionales se aspiran tiempos de cambio. Muchas compañías nacionales tratan de sobreponerse y diversos planes de contingencia se encuentran en acción. Para los interesados, les recomendamos interiorizarse en conocer qué son los exámenes psicométricos, técnica cada vez más utilizada por los departamentos de recursos humanos de grandes empresas dentro de su proceso de selección.

Ahora repasaremos la lista de empresas que han apostado por reactivar sus dividendos en suelo argentino.

- Mercado Libre:

La empresa del reconocido emprendedor Marcos Galperin, anunció con una fabulosa campaña a principio de año, que buscaría en este 2021 duplicar el número de puestos de trabajo. De esa manera, ampliaría considerablemente su influencia en esta famosa guerra de talentos, y le brindaría apoyo táctico a sus varias secciones, en especial Mercado Pago.

- Telecom:

La dueña de Personal, Cablevisión, Fibertel y Flow también ha manifestado públicamente su intención de generar nuevos empleos. Para fin de año buscan crear 500 nuevos puestos, la mayoría en trabajos deslocalizados, para continuar con el dibujo táctico que se planteó a partir de la cuarentena.

- Tiendanube:

Hablando de inversiones extranjeras, Tiendanube recibió cerca de 90 millones de dólares para seguir apostando por su expansión en toda Latinoamérica. Brasil, México, Colombia y Chile, son las apuestas de este año, además de la Argentina. El empleo joven es a donde apuntan, y adonde más atracción generan por las cualidades que empujan.

- Globant:

La enorme empresa de software ha tenido un 2021 envidiable hasta la fecha. A pesar de todo, habrá incorporado para fin de año, cerca de 2500 trabajadores. Ha abierto nuevas plantas en Bariloche y en el Chaco, y trabajará con el gobierno de ambas localidades en conjunto para seguir generando inversiones como lo viene haciendo año tras año.

Hay que ser consciente de lo complicado que es ingresar en cualquiera de estos monstruos. Por algo son lo que son. No dejan nada por sentado, y la competencia es feroz. No solo la experiencia y tu CV deben lucir impecables, los tests psicométricos, los exámenes de comportamiento, y la resolución de los problemas que te presenten en las entrevistas son todos pasos que descartan candidatos. Sin embargo, teniendo en cuenta que estas compañías le dan un respiro no solo al PBI del país, sino a los Bancos de toda la región, existen otras empresas medianas y pequeñas, como Rappi por ejemplo que también hacen su parte y son más flexibles en cuanto a su búsqueda. El desarrollo estatal también viene en crecimiento, y los empleados municipales y provinciales requieren cada vez, de mayor preparación y talentos. La conjunción de todo es tan solo una gran noticia para el futuro post pandémico del país. No solo económico, sino también profesional. Para finalizar, puedes conocer más información de exámenes psicométricos aquí.