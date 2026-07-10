A través del Centro de Desarrollo del Conocimiento se llevará a cabo la capacitación “Estrategias de ventas comerciales para lograr resultados”, destinada a emprendedores, comerciantes, trabajadores independientes y personas interesadas en incorporar herramientas para el crecimiento de sus proyectos.

La actividad se realizará el próximo 13 de julio a las 14 horas en el Centro de Convenciones Gualeguaychú, ubicado en Estrada 1080, y tendrá una duración aproximada de dos horas. La capacitación estará a cargo de especialistas del Banco Credicoop, quienes compartirán conocimientos orientados a mejorar los procesos de venta, la planificación comercial y la relación con los clientes.

Durante el encuentro se abordarán contenidos vinculados a la identificación de oportunidades de negocio, la comunicación con potenciales clientes y la implementación de estrategias que permitan incrementar las ventas y optimizar los resultados comerciales.

“La iniciativa forma parte de las acciones que lleva adelante el Centro de Desarrollo del Conocimiento para acompañar a emprendedores y actores del sector productivo local, mediante instancias de formación acordes a las necesidades actuales del mercado”, manifestaron desde el Municipio.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de WhatsApp al 3446 313700 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en Belgrano 115, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.