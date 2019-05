Empresarios del transporte urbano se reunieron con el Secretario de Hacienda y concejales

Hoy en el Concejo Deliberante, los empresarios locales se reunieron con el Secretario de Hacienda, Santiago Irigoyen, y con ediles de los tres bloques. Los empresarios se mostraron escépticos de que se concreten soluciones en el corto plazo. Los transportistas fueron convocados por el bloque oficialista para hablar de la situación del sector y evaluar la reunión que se desarrolló el martes por la tarde en la Secretaria de Transporte con la participación de funcionarios nacionales, locales y empresarios de la ciudad. La reunión estaba prevista para las 10 de la mañana, sin embargo comenzó a las 11 y se extendió hasta el mediodía. Si bien no estaban al tanto del encuentro, finalmente participaron los concejales opositores Pablo Echandi y Andrés Sobredo, en lo que terminó siendo una charla informativa por parte del Secretario de Hacienda, Santiago Irigoyen. En horas de la tarde, los propietarios de las líneas que operan en la ciudad se reunirán con los choferes a los fines de solicitarles que no efectúen las medidas de fuerza anunciadas para jueves y viernes. “Entendemos perfectamente la situación, sabemos que no están cobrando como se debe, pero no podemos perder dos días de trabajo, dos días sin recaudar, porque nos vamos a quedar sin un peso para echar gasoil y seguir trabajando hasta que esto se aclare”, destacó Ricardo Delcausse. En concreto, el concejal del oficialismo Carlos Silva y los opositores Sobredo y Echandi, que integran la comisión de transporte, tratarán de encontrar un principio de solución a un tema que día a día se agrava. Se estudiará la posibilidad de otorgar un aumento en la tarifa. Santiago Irigoyen se refirió al 25% que los empresarios reclaman que se hago cargo el Municipio, detallando que “se trata de un fondo compensador de 1.500 millones que administra la Subsecretaria de Transporte de Nación y que tiene como destino compensar, en caso de que sea necesario la jurisdicción donde las empresas presenten inconvenientes económicos”. El funcionario señaló que “el subsidio llegó a Paraná, Concordia y a Concepción del Uruguay, pero todavía a Gualeguaychú no ha llegado ese subsidio”, recordando que “toda la información se mandó a principios de año, sin embargo el expediente no ha podido prosperar”. Irigoyen indicó que “luego de la reunión del martes, nos pidieron una nota que hoy presentamos en la Secretaria de Transporte, donde solicitamos que se le otorgue prioridad al tema en función de la urgencia del caso, y que le brinden una respuesta a la jurisdicción Gualeguaychú, para saber si podemos contar con ese 25%, que sería para completar los que los empresarios reciben en concepto de tarifa”.