Empresarios de la noche entregaron un protocolo para reabrir los boliches

“Desde la cámara empresaria transmitimos el motivo de la entrega de este protocolo. Si bien todavía no estaría determinada una fecha cierta para la apertura de los locales en cuestión, estamos en preparativos y somos optimistas respecto a homologar criterios con las autoridades. Entendemos que un buen canal de diálogo es fundamental para el regreso. La mejor manera de atravesar estas situaciones es trabajar de manera mancomunada. Esta es una crisis que nadie se esperaba y sólo saldremos ayudándonos entre todos”, señaló el secretario de la entidad, Gerardo Jara, quien añadió que dejaron el protocolo “para el análisis y las modificaciones que se consideren convenientes, quedamos a disposición y a la espera de una próxima convocatoria”.

En el documento que dejaron en manos de las autoridades, los integrantes de CEDIBBA proponen que “la franja etaria que debe cumplir tareas de atención al público no debe ser de riesgo. El testeo de temperatura, gusto y olfato. Que no posea ningún síntoma de naturaleza alguna ( dolor de garganta/ tos/ falta de aire). Que haya estado en contacto con alguna persona con covid + dentro de las ultimas 72 hs. Tener alguna enfermedad preexistente como diabetes /hepática /renal/ cardiaca/ cardiaca y/o respiratoria”.

BOLICHE

También insta a “elaborar una lista con los nombres y datos de contacto de todos los trabajadores. El personal de atención de barras deberá utilizar máscaras y barbijos al igual que guantes de látex. Tener en su poder y a la mano en forma portátil alcohol en gel y por lo menos 5 barbijos descartables sellados en envases asépticos para entregar en caso de requerirse. El personal de limpieza y mantención de baños deberá estar provisto de todos los elementos de limpieza de cada sector como de su correspondiente alcohol en gel portable, guantes de goma y delantal identificable. El personal de seguridad deberá trabajar con barbijo y guantes de látex y el equipo normal de trabajo, (punteros láser y handy)”

Asimismo, propone que “el equipamiento técnico y cualquier otro elemento de trabajo deberá ser manipulado solo por los empleados técnicos que vayan a realizar la operación, ya que debe intervenir la cantidad mínima de personal. En aquellas situaciones en que se requiera mover equipamiento entre dos personas se deberá utilizar la máscara facial además del tapabocas. Se deberá proceder a la limpieza y desinfección de todos los elementos en cada apertura y cierre de cada local comercial. Todos los trabajadores recibirán una formación especial sobre COVID-19, incluyendo los síntomas más frecuentes, las vías de contagio, la importancia y técnica de la higiene de manos y la limpieza y desinfección, entre otros aspectos.

En cuanto a las instalaciones, dentro del protocolo indican modificaciones: “En el caso de la ventilación forzada se aumentará la capacidad de inyección y extracción de aire como así también la cantidad de uso de funcionamiento del mismo para lograr el aireamiento adecuado. Se incrementará la frecuencia de limpieza de los espacios de permanencia y tránsito de público (sala, recepción, pasillos y baños). Se aumentará la frecuencia de higiene de los lugares de trabajo. Se proveerá de elementos de higiene y prevención de contagio (alcohol en gel) en los ingresos a salas, baños y espacios de trabajo.

Preocupación por fiestas clandestinas

Por otro lado, se trató la preocupación que existe por la proliferación de fiestas clandestinas en medio de la cuarentena que se implementó por la pandemia ocasionada por el Covid-19, como sucedió en Quilmes, donde fue interceptado un flyer publicitario que anunciaba una “Not Covid Party” a la que sólo podrían ingresar quienes compren entradas anticipadas y acrediten haberse recuperado del coronavirus con un certificado médico. Por supuesto, no sólo en la provincia de Buenos Aires aparecen estos intentos. En Capital Federal, la policía desbarató “La fiesta de los muebles”, que se llevaba a cabo en un local comercial de la avenida Belgrano al 2300, demoró a 30 personas y detuvo a dos personas por tenencia de pastillas de éxtasis.

“Lo más grave y que venimos a poner sobre aviso al ministerio de seguridad es que se viene el 20 de julio, cuando en nuestro país se festeja el Día del Amigo como en pocos lugares del mundo lo hacen, y muchos inescrupulosos intentarán realizar fiestas para lucrar aprovechando la necesidad de los jóvenes de reencontrarse y más por este día, en particular, no me cabe duda que tendrán muchísimo trabajo, nosotros informaremos todos los eventos y/o lugares que sepamos que realicen este tipo de actividad, pero se van a tener que tomar medidas ejemplares para que estas situaciones lleguen a su fin. No solo con el decomiso de las bebidas alcanza, es momento de se decomisen los equipos de audios que alquilan, que se les imponga penas a los propietarios de los salones y/o quintas y que recaigan penas o embargos sobres el bien utilizado para esa situación, y de esta manera estoy convencido que no encontrarán lugar para desarrollar estos actos y eventos clandestinos”. resaltó López.

“Desde la cámara empresaria estaremos alentando a todos los jóvenes a festejar de manera virtual y ser pacientes y prudentes para esperar el retorno y cuidar la salud no solo propia sino de todos y sobre todo de los más vulnerables o de riesgo, porque todos tenemos en nuestra familia y entre nuestros conocidos a algún abuelo o a alguien en esa situación”, completó Mustoni.