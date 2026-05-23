La fiscal Martina Cedrés requirió hace pocos días atrás la realización de la audiencia de elevación a juicio para un hombre de 38 años que fue imputado de un robo agravado por un hecho ocurrido el pasado 19 de abril por la madrugada, en el corazón del barrio Munilla.

El imputado es una persona sumamente conocida en el hampa delictivo de Gualeguaychú, por reiterados hechos que han obligado la intervención policial. El último sucedió el mes pasado, cuando atacó a un hombre que estacionaba su auto Volkswagen Gol Power frente a su domicilio en calle Camila Nievas.

La víctima se encontraba dentro del vehículo sin imaginar que el delincuente estaba esperando el momento preciso para atacarlo. Habían pasado algunos minutos de las 4 de la madrugada cuando el asaltante lo increpó con una botella de vidrio que le puso en el pecho y le exigió que le entregara la billetera o lo mataba.

El delincuente alcanzó a manotear la billetera del interior del auto, pero su dueño no quedó inerte. Le tomó la mano con la cual sostenía la botella y con la puerta lo empujó hacia atrás, dándole tiempo también para salir del rodado. Ambos cayeron al piso y fue en ese momento en que el asaltante rompió la botella para agredirlo con mayor ferocidad.

El hombre se supo defender y al agresor no le quedó otra alternativa que empezar a arrojarle piedras. Un móvil policial pasó por la Avenida Parque y la víctima sintió que era su oportunidad para solicitar auxilio. Se subió nuevamente a su auto y salió a buscar el patrullero, mientras el asaltante se fue hacia su casa a sólo unos metros del lugar. Luego, y al ver que la Policía no había concurrido a buscarlo, fue hasta la casa de la víctima y le cascoteó el frente. Fue recién allí que un móvil fue hasta el lugar y la situación se controló.

Pero la causa judicial no quedó quieta. Quedó en manos de la fiscal Cedrés, que a un mes de ocurrido el hecho ya finalizó la etapa investigativa y requirió la elevación a juicio para llevar preso a este conocido delincuente que ya cuenta con varias condenas, y por la cual había salido hace muy poco tiempo de la Unidad Penal. Pero hubo un hecho que lo tuvo como gran protagonista.

Navidad sangrienta

En las primeras horas de la Navidad del 2012, Osvaldo Torcuato Gutiérrez y su novia embarazada habían salido de un domicilio ubicado en Concordia y 3 de Febrero cuando se cruzaron en el camino con un grupo que terminó atacándolos.

Su principal agresor fue el protagonista de esta crónica, que lo apuñaló en la cintura con el pico de una botella de vidrio y luego de introducírsela, la giró con el fin de ocasionar un daño mayor. Posteriormente, se dirigió a la joven mujer embarazada y le dijo: “A este ya lo matamos, ahora quedás vos”.

Pero la mujer logró escapar y declaró durante el juicio, señalando al imputado como el autor del hecho. En ese juicio, este hombre recibió una pena de 7 años de cárcel, mientras el resto de los imputados penas que variaron entre los 6 y 4 años.

Tiempo después, cuando recibió la libertad, volvió a delinquir y entro y salió de la cárcel de Gualeguaychú varias veces hasta que recibió su última libertad durante este 2026. Ahora, deberá enfrentar una vez más un nuevo juicio y en el caso de ser condenado, la pena será de cumplimiento efectivo.