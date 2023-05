AHORA ElDía estuvo en el lugar y verificó la rotura. Se trataría de un caño de agua que pasa por Clavarino y que había empezado a perder agua en el medio de una calle muy transitada por todo tipo de vehículo, inclusive transporte pesado que no debería circular por la zona.

La pérdida de agua, a borbotones, se trasladó a un costado de calle Clavarino, donde la gente de la zona se juntó para expresar su preocupación y malestar por una situación que llevaría más de un mes. El temor de los vecinos es que el asfalto continué deteriorándose por la presión que está efectuando el agua, como así también por la falta de control de vehículos, que como lo decíamos circulan con un peso que no es el adecuado para una calle asfaltada, pero para autos y camionetas, no para camiones.

“Hace más de un mes que estamos con este problema de agua por la rotura de un caño y pese a que hemos llamado al municipio, da la sensación de que nadie le preocupa la rotura. Además los vecinos estamos con poca presión de agua en nuestros domicilios. Esperamos que vengan a la brevedad a arreglar la rotura que cada día que pasa se agrava más. Llevo 68 años viviendo en esta zona, la mayor parte en caminos que cada vez que llovía se tornaban intransitables y ahora que tenemos asfalto desde hace un par de años no puede ser que el mismo se esté rompiendo por un tránsito que no se controla y un caño roto”, dijo un vecino de la zona.

Además, otro vecino señaló que “se habla mucho del dengue y los cuidados que debemos tener, y si bien el agua corre y termina en el arroyo Gaitán, se forman charcos y el agua queda estacionada, siendo esto propicio para el mosquito que contagia el dengue. Se habla mucho y no se fijan en las pudriciones que tenemos en la ciudad”.

Por su parte, Gustavo, otro vecino de la zona acotó que “los reclamos están, pero no les dan curso, es como si no existiéramos. No tienen en cuenta que se acumula agua con el problema latente del dengue. Este es un lugar en el que viven familias numerosas con muchos chicos, personas adultas y la solución tendría que haber llegado hace un par de semanas por lo menos y seguimos aguardando. No aparece nadie, además nos estamos quedando cada vez con menos presión de agua y el asfalto va a colapsar si no se toman medidas” advirtió. También recordó que “la pérdida de agua era en el medio de la calla, seguramente por la rotura de un caño por parte del transporte pesado, pero ahora pierde agua a borbotones a la altura del cordón cuneta, agua que está presionando la cinta asfáltica en forma considerable con el riesgo que esto significa”.

Juan López dijo que “la gente tiene que esquivar el agua cuando la ve, porque de noche puede que no aprecien la pérdida, además cuando un auto u otro vehículo pasa a una velocidad que no sea la conveniente, nos moja de pie a cabeza, porque la esquina se ha transformado en un arroyito”.