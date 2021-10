En Colón pidieron la reapertura de la frontera "sin PCR obligatorio"

“Abran la frontera sin PCR. Un poco de humanidad”, “Queremos ir a ver a la abuela”, “Reunificación familiar ya. Sin PCR”, “Olivera, dejá cruzar a la gente”, “Por favor, abran ya las fronteras”, “Basta de excusas ¿Hasta cuándo?”, “Queremos ver a nuestros padres”, “Quiero darle un beso a mi hijo, netos y hermanos”, podía leerse en algunos de los carteles que portaban los manifestantes.

A un grupo de cuatro personas (dos de cada nacionalidad). Se les permitió trasladarse a pie hasta la cabecera del puente, para tomarse una fotografía. Luego Gendarmería facilitó un vehículo para el regreso.

Tras entonarse los himnos correspondientes a ambos países, hubo tres oradores. Entre ellos, el más contundente fue el de una colonense casada con un uruguayo:

“Los himnos hacen hincapié en lo mismo: la libertad. Que una pandemia, y muchos menos intereses económicos nos corten la libertad, no hay que permitirlo. Se está levantando todo y cómo puede ser que un puente no se abra por intereses económicos”.

“Acá deberían estar dando la cara los políticos a los que les ponemos el voto. Caminan la calle antes de las elecciones y después no les vemos la cara ni en la intendencia. Se llenan los bolsillos y están por sus intereses”. “El intendente de Paysandú, que tiene su mamá viviendo aquí en Colón, no me va a decir que hace dos años que no la ve. Mentira”.

“El puente no está cerrado para los uruguayos que quiera pasar. Es cuestión de que cuando llegan a la aduana, si les quieren hacer la PCR, ustedes les digan: ‘Tengo derecho a pasar porque tengo mi cédula y del otro lado está mi papá, mi mamá, un hijo llorando por verme’. Hagan valer su derecho”. (El Entre Ríos)