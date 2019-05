En Concordia arrancó la tercera del Karting Entrerriano

Con las tandas de ensayos por la mañana y la clasificación en horas de la tarde, el Karting Entrerriano dio comienzo este sábado a la tercera fecha de su campeonato 2019 en el trazado delineado dentro del autódromo de Concordia. Con 140 inscriptos en las distintas divisionales, en una jornada climáticamente favorable y con aceptable marco de público, se desarrollaron las pruebas programadas por la Asociación Zonal Karting Río Uruguay (AZKRU), fiscalizadora de la actividad. En 125cc. Inter Light, fue Tomas Pellandino quien se quedó con la "pole", seguido por Juan Pablo Torreta, Agustin Fulini, Diego Stivanello y Heber Lamboglia en las cinco primeras colocaciones. La 110 cc. Escuela tuvo como dominador a Bautista Matroiacovo y luego se ubicaron Gabriel Ali Khalil, Francisco Zarza, Bautista Forclaz y Emanuel García. Posteriormente clasificó la 150cc Mayores "C" donde Matías Armanazki fue el más veloz, escoltado por el "Gurí" Omar Martínez en una nueva participación en el Karting Entrerriano del múltiple campeón del automovilismo argentino, en tanto, Walter Montañana, Luis Szczech y Santiago Antivero, completaron el quinteto de los más veloces. Siguió la clasificación de 110cc. Promocional en la que Faustino Arrías, Julián Berti, Ayrton Perez, Mateo Lang y Lucas Passerini se ubicaron en ese orden en las cinco primeras colocaciones. En 150cc Junior "A" ganó la tanda clasificatoria, Dante Moreira, seguido por Iñaki Arrías, Nazareno López, Juan Manuel Laplacette y Brisa Ramos. La 125cc Inter Senior tuvo como líder en su clasificación a Agustín Fabián y posteriormente arribaron, Cristian Scolamieri, Luis Szczech, Claudio Lambert y Mariano Perelstein. La penúltima categoría en clasificar fue la 150cc. Mayores "B" donde se impuso Juan Pablo Cabrol y después quedaron Rodrigo Avit, Ayrton Zanetti, Fabio Todone y Andrés García. Finalmente se realizó la tanda de 125cc Internacional quedó en poder de Juan Manuel Percara, Franco Balbuena, Juan Pablo Guiffrey, Damián Markel y Joaquín Bonnet. En Escuelita Light participan a modo de exhibición, Jonas Enriquez, Jazmín Berti, Joaquín Berti, Máximo Montiel, Luciano Marcogiuseppe y Juan Martín Angelini. La actividad del domingo arrancará a las 9 con tanda de Pruebas Libres para Escuela y Promocional a 3 vueltas y desde las 9.30 se iniciarán las series con 125 cc. Inter Light, 110 cc. Escuela, 150 cc. Mayores "C", 110 cc. Promocional, 150 cc. Junior "A", 125 cc. Inter Senior, 150 cc. Mayores B" y 125 cc. Internacional más los giros para los integrantes de 110 cc. Escuelita Light, en ese orden.Las pruebas finales arrancarán con la correspondiente a 125 cc. Inter Light a 12 vueltas y posteriormente se desarrollarán las de 110 cc. Escuela a 10, 150 cc. Mayores "C" a 12, 110 cc. Promocional a 12, 150 cc. Junior "A" a 12, una nueva exhibición de 110 cc. Escuelita Light, para concluir con 125 cc. Inter Senior a 12, 150 cc. Mayores "B" a 12 y 125 cc. Internacional a 14 giros.