Los narcotraficantes surcan el cielo sin problemas para transportar cocaína a los centros de distribución. Si la aeronave no sufre un problema nadie lo detecta. Eso está más que claro. Durante 2025 en Entre Ríos han hallado avionetas usadas para el transporte de drogas de casualidad, al igual que en provincias vecinas como Santa Fe y Buenos Aires.

La Fiscalía Federal de San Nicolás, a partir de un peritaje sobre los restos de la aeronave detectada en territorio bonaerense el viernes pasado, determinó que la unidad llevó cocaína. Este hallazgo casual se suma a otros.

En junio, la Policía detuvo a dos pilotos extranjeros con un avión en la localidad santafesina de Estación Díaz luego de una descarga de droga. A ello le siguieron casos de aeronaves abandonadas en Manuel Ocampo y La Vanguardia.

Tal como se sospechaba, el peritaje al avión hallado la semana pasada en un campo de Pergamino confirmó que la aeronave transportó cocaína, es decir, que fue utilizada y luego descartada para un narcovuelo.

La confirmación vino de fuentes de la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de la investigación que se inició con el hallazgo del viernes en un pequeño monte rodeado de campo. Allí, en jurisdicción de Pergamino, aparecieron los restos de un avión Cessna tapados con ramas.

Un productor rural que arrienda la tierra avisó a las autoridades y pronto la escena quedó a cargo de personal de Gendarmería Nacional, como adelantó Rosario3 el sábado por la mañana.

“El avión llevaba entre 7 y 10 días en el lugar, según determinó la pericia de Gendarmería. Esto se pudo establecer observando las ramas rotas utilizadas para ocultarlo, ya que tardan ese tiempo en secarse aproximadamente”, explicó una fuente judicial al portal regional Biciperiodismo.

“Los perros detectaron rastros de cocaína en el interior y posteriormente las pericias químicas lo confirmaron”, agregaron.

Así, el hallazgo de la narcoavioneta marca Cessna se convirtió en el cuarto en apenas dos meses en la región.

El 22 de julio, un trabajador rural reportó el hallazgo de restos calcinados de una avioneta fantasma en el paraje santafesino de La Vanguardia, en el departamento Constitución, a 60 kilómetros de Rosario, esta vez sin droga. A comienzos de junio, una situación idéntica tuvo lugar en jurisdicción del pueblo bonaerense de Manuel Ocampo, a 15 kilómetros de Pergamino.

Ello sin contar que el 3 de junio dos pilotos fueron detenidos por el aterrizaje sospechoso de un Cessna 182 Skylane en un campo del departamento San Jerónimo.

Investigadores federales creen que la aeronave vino desde Bolivia, descargó droga en un campo de un exintegrante de la Fuerza Aérea que vive en Buenos Aires y posteriormente tocó tierra en Estación Díaz al tener un aparente desperfecto mecánico. Por esta causa permanecen presos Milton Estrada de 54 años, de nacionalidad peruana, y Mikjail Zabala Rodríguez de 30, de nacionalidad boliviana.

En Entre Ríos apareció una avioneta con matrícula falsa en un campo en La Paz con rastros de haber transportado cocaína otra en Ibicuy donde hubo detenidos, ya que la avioneta descendió en un campo por desperfectos mecánicos y los vecinos llamaron a la Policía.

(Ahora)