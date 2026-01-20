Desde hace más de dos meses se realiza un muestreo sistemático del atropellamiento de fauna en el camino de acceso a la Reserva "Las Piedras" y en el área circundante a la reserva. Durante este período se registraron un total de 14 casos, correspondiendo la mayoría de ellos a mamíferos, siendo el gualacate (armadillo) la especie con mayor cantidad de registros.

La acumulación de esta información resulta fundamental para comenzar a identificar zonas críticas de atropellamiento, especialmente en el sector de la Ruta Provincial Nº 20, para orientar futuras acciones de gestión y conservación.

Contar con datos de calidad posibilita sacar conclusiones relevantes para la toma de decisiones, así como para el diseño y la formulación de proyectos que apunten a mitigar el impacto de la velocidad vehicular sobre la fauna silvestre, mediante señalización, medidas de reducción de velocidad u otras estrategias de manejo.

Este trabajo se lleva adelante mediante el uso de tecnologías aplicadas, a partir de aplicaciones y plataformas de código abierto implementadas por el propio sistema, que permiten registrar, sistematizar y analizar los datos obtenidos.