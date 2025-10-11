Después de la fecha que se disputó entresemana, el Torneo Clausura de Primera A “Luis María Cabezas” continúa su curso y este sábado, desde las 21 horas, Juventud Urdinarrain recibirá a Sud América, en un partido correspondiente a la Zona A y que marcará el comienzo de la cuarta jornada de la fase clasificatoria.

El encuentro enfrentará a dos equipos que atraviesan realidades diferentes en el torneo. Por un lado, Juventud Urdinarrain llega envalentonado con nueve triunfos en fila, que le permitieron ser campeón del Apertura y ser el único puntero e invicto del actual certamen. Mientras que, Sud América, se halla en zona de descenso directo en la tabla general y sumó un solo punto en este Clausura.

La fecha se completará mañana con los cinco partidos restantes: en la continuidad de la Zona A, Central Entrerriano recibirá a Unión del Suburbio y, en cancha de Cerro Porteño, Juventud Unida hará lo propio frente a Pueblo Nuevo. Mientras que, por la Zona B, La Vencedora será local -en el Estadio Municipal- ante Black River, Deportivo Urdinarrain visitará a Sarmiento y, en el Raúl Impini, Central Larroque se medirá con Independiente. Todos los encuentros de la jornada dominical comenzarán a las 16.15 horas.

Debuta el último campeón en la B

Defensores del Oeste, ganador del Apertura y primer ascendido a la divisional mayor del año que viene, hará esta tarde su estreno en el Torneo Clausura “Carlos Butallo”, tras quedar libre en la primera fecha.

Los dirigidos por la dupla Leonardo Martínez – Juan Schinea recibirán, desde las 16.15, en el Estadio Municipal, a Sportivo Larroque, en el único partido que se jugará por el Ascenso este sábado.