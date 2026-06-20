El acto oficial por el Día de la Bandera tuvo lugar en la Plaza Belgrano con la presencia de autoridades de gobierno, de las fuerzas armadas y vecinos de Pueblo Belgrano.

El intendente Fiorotto junto con la viceintendenta Carolina Gerling fueron los encargados de izar la Bandera Nacional, mientras que el secretario de Gobierno, Pablo Fiorotto y la concejal Delfina Benedetti colocaron una ofrenda floral en el busto de Manuel Belgrano.

El presidente municipal se refirió a la figura de Manuel Belgrano como “uno de los hombres más trascendentes de nuestra historia”.

“Para quienes vivimos en Pueblo Belgrano, esta fecha tiene un significado especial, no solo porque homenajeamos a quien creó el símbolo que nos une como argentinos, también recordamos a aquellos fundadores que eligieron llevar su nombre como identidad nuestra comunidad, convencidos de que los valores que representaba, debían inspirar el futuro de este lugar”, reflexionó.

Asimismo, Fiorotto resaltó que “Belgrano fue un hombre de ideas, de compromiso y de profunda vocación de servicio. Creyó en la educación, en el trabajo, en el esfuerzo compartido y en la construcción de una patria más justa. Su legado vive en cada una de las acciones de quienes trabajan por el bien común, de quienes educan, emprenden, ayudan a sus vecinos y construyen comunidad”, señaló el intendente, quien finalizpo diciendo: "que este día nos invite a renovar nuestro compromiso con esos ideales y a seguir construyendo, entre todos, una comunidad unida, solidaria y orgullosa de sus raíces”.