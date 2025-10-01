El sábado 18 de octubre, Gualeguaychú cumple 242 años y lo festejará con una jornada especialmente pensada para toda la comunidad. Desde la mañana hasta entrada la noche, habrá propuestas en distintos espacios de la ciudad para celebrar un nuevo capítulo de nuestra historia.

Desde el Área de Ceremonial y Protocolo, Silvia Videla indicó que "el inicio será con un acto protocolar en la Plaza de los Fundadores. Luego, las actividades se trasladarán al Corsódromo, donde clubes, instituciones intermedias, escuelas y artesanos expondrán y pondrán a la venta productos en más de cien puestos".

Contó, además, que la celebración tendrá una consigna especial: "promover la concientización sobre el cáncer de mama. Por eso, se invita a los participantes a llevar un distintivo de color rosado (pañuelo, remera o accesorio) y a acompañar la propuesta con frases alusivas a la prevención y el cuidado de la salud". Adelantó a la vez, que la frase ganadora recibirá un reconocimiento.

Después del mediodía, comenzarán los espectáculos. "El Gobierno de Gualeguaychú celebra que contaremos con la presentación, alrededor de las 13 horas, de la Banda Militar "Tambor de Tacuarí", perteneciente al Regimiento de Infantería 1 "Patricios", creada en el año 1806, con motivo de las Invasiones Inglesas", recordó Videla. Y agregó que durante toda la tarde habrá espectáculos en vivo sobre el escenario.

Las inscripciones para instituciones, clubes y feriantes interesados en participar estarán abiertas hasta el miércoles 8 de octubre y deberán realizarse en el Área de Ceremonial de la Municipalidad (Hipólito Yrigoyen 75). El lunes 13, en el Centro de Convenciones, se llevará adelante una reunión organizativa con todos los inscriptos.

Finalmente, la responsable de Ceremonial y Protocolo reflexionó: "Será un día para reencontrarnos como comunidad, disfrutar de propuestas culturales y artísticas, acompañar causas de concientización y rendir homenaje a nuestra historia".



