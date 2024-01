A diez días de haber asumido, Diego Martínez tuvo su primer examen extraoficial como director técnico de Boca Juniors con una victoria por 1-0 en el amistoso frente a Gimnasia y Tiro de Salta que se disputó en el estadio Padre Ernesto Martearena.

El Xeneize se puso rápidamente en ventaja a los 9 minutos del primer tiempo tras una buena definición de Ezequiel Bullaude. El ex jugador de Godoy Cruz definió de zurda y cruzado dentro del área luego de un centro de Luca Langoni, quien previamente había recibido el pase de Marcelo Saracchi.

Boca fue superior en toda la primera etapa, con tenencia de pelota y ataque directo por la banda izquierda con Saracchi y Langoni. Interesante fue el comienzo del equipo del Gigoló Martínez ante un rival que se animó tibiamente sobre el final, conducido por el experimentado Walter Busse.

Bullaude, además de marcar el único tanto de los primeros 45 minutos, estuvo presente en cada ataque visitante. Cristian Lema, quien reemplazó en la defensa a Marcos Rojo (se retiró en la entrada en calor por una lesión en el gemelo de su pierna izquierda), casi marca de cabeza en una de sus incursiones al área rival y Miguel Merentiel tuvo la jugada más clara para ampliar el marcador, pero definió desviado tras eludir al arquero Federico Abadía.

En el complemento, Martínez comenzó a realizar variantes para probar a sus nuevos jugadores e ingresaron: Frank Fabra, Darío Benedetto, Lucas Janson, Lucas Blondel, Vicente Taborda y los juveniles Jabes Saralegui y Aaron Anselmino.

Boca siguió manejando el encuentro, pero la intensidad en el juego bajó considerablemente. De hecho, prácticamente no tuvo opciones claras en la segunda etapa y ni Janson ni Benedetto gravitaron en ataque. Por su lado, el elenco de Salta no pudo aprovechar algunas distracciones que concedió el fondo xeneize y Sergio Romero apenas tuvo trabajo.

La mancha del amistoso para Boca fue la salida de Rojo durante la entrada en calor. El ex defensor de Estudiantes de La Plata sufrió una molestia en el gemelo de su pierna izquierda tras un mal movimiento y se retiró del campo sin poder pisar. El jugador debió ser asistido por su compañeros y cuerpo médico por el dolor y más tarde regresó al banco de suplentes con un vendaje en la zona afectada. Otro de los que sintió alguna molestia muscular fue Langoni, quien fue reemplazado en el complemento.

Boca tuvo varias bajas para afrontar la primera cita del año: tanto Edinson Cavani como Bruno Valdez se quedaron en Buenos Aires ya que no estaban en óptimas condiciones físicas. Ante la ausencia del uruguayo, el referente de ataque fue la Bestia Merentiel, mientras que por la banda apareció Langoni. En tanto, la búsqueda en el mercado parece estar orientada en un mediocampista (Éver Banega será jugador de Newell’s) y un mediocampista izquierdo: el apuntado es Kevin Zenón, de Unión de Santa Fe.

Hay que recordar que con el Sub 23 están trabajando Leandro Brey, Nicolás Valentini, Equi Fernández y Cristian Medina, futbolistas que ya fueron convocados por Javier Mascherano para disputar el Preolímpico en Venezuela (Argentina debutará el domingo 21 de enero frente a Paraguay). Recién a principios de febrero, las promesas de Boca volverán a trabajar con el plantel profesional, por lo que se perderán el inicio oficial de la temporada. Valentín Barco, que también está comprometido con la Albiceleste, ya no retornará a la institución porque Brighton ejecutó su cláusula de salida y lo presentará en los próximos días.

El Albo, que acaba de ascender a la Primera B Nacional luego de derrotar en la tanda de penales a Douglas Haig de Pergamino por uno de los últimos cupos para la segunda división, guardó a sus mejores hombres en el amistoso de anoche ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy que ya estaba programado de antemano. Su entrenador, el experimentado Rubén Darío Forestello, puso en la cancha a un once compuesto por la base de los futbolistas que lograron subir de categoría. Antes del debut en el campeonato contra Chaco For Ever, los salteños volverán a cruzarse con el Lobo jujeño y también se verán las caras en otro amistoso frente a San Martín de Tucumán.

La segunda presentación amistosa para Boca tendrá lugar en Córdoba: el sábado 20, Boca se enfrentará con Talleres (con horario a confirmar, aunque también arrancaría a las 21) en el estadio Mario Alberto Kempes. En el cronograma xeneize habría lugar a un tercer amistoso, pero a puertas cerradas contra Barracas Central, en lo que sería la última prueba antes del debut de la Copa de la Liga ante Platense (el último fin de semana de enero, en Vicente López).