La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) reafirmó que el reconocimiento y el respeto hacia la labor periodística constituyen una “condición esencial” para el funcionamiento de la democracia.

“El ejercicio del periodismo libre, sin trabas ni presiones, constituye uno de los pilares del sistema republicano de gobierno", expresaron en un documento desde Adepa.

En ese mismo comunicado, sostuvieron: “En las democracias consolidadas, el acceso a la información pública, la posibilidad de indagar, preguntar y difundir hechos de interés público, así como el respeto por el trabajo de los periodistas, forman parte de estándares esenciales para asegurar la transparencia institucional y la rendición de cuentas”.

El comunicado de la entidad se da en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra este 3 de mayo y hace referencia a los ataques contra el periodismo.

“La descalificación, la agresión verbal o cualquier forma de hostigamiento hacia periodistas y medios no solo afectan a quienes ejercen la profesión, sino que empobrecen el debate público y debilitan la calidad democrática”, advirtieron desde la entidad.

En ese sentido, Adepa indicó que el respeto por la diversidad de opiniones “son valores que deben ser promovidos activamente” especialmente por “los representantes de los poderes públicos y las más altas autoridades de la Nación”.

Por último, ADEPA enfatizó que el acceso a la información y la libertad de expresión no son prerrogativas sectoriales, sino derechos fundamentales de la ciudadanía.

“Su vigencia efectiva requiere de un entorno en el que el periodismo pueda desarrollarse con independencia, sin restricciones indebidas ni presiones”, concluyó.

Día Mundial de la Libertad de Prensa: por qué se celebra el 3 de mayo

Desde 1993, cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esa fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para evaluar el estado de la libre expresión a nivel mundial, la defensa a los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas y también para rendirles homenajes a aquellos profesionales del periodismo que perdieron la vida en el ejercicio de su trabajo.

De este modo, la fecha rememora la instauración de la Declaración de Windhoek adoptada en 1991 por representantes de medios africanos durante un seminario organizado por la UNESCO en Namibia.

En ese encuentro se establecieron principios fundamentales para garantizar la libertad de prensa.

Fuente: TN