El fin de semana XXL de Carnaval dejó cifras muy positivas para el inicio de 2026 y el sector turístico se entusiasma con repetir el buen desempeño a lo largo del año.

Los principales destinos registraron una ocupación hotelera superior al 80% y viajaron por el país 3 millones de turistas, lo que representa un incremento del 7,2%, respecto al año anterior, según datos de CAME.

La entidad informó que el gasto de los argentinos alcanzó los $1.007.793 millones, principalmente en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

“El gasto directo total que realizaron los turistas creció 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $ 111.605 por turista, se redujo 7,7%”, destacó el informe.

De acuerdo con el relevamiento, la estadía promedio fue de 3 días. Se destacaron destinos tradicionalmente elegidos para esta fecha, como diferentes localidades de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy; diferentes puntos de la Costa Atlántica; Bariloche y otras importantes ciudades turísticas de la Patagonia.

“Los números del Carnaval 2026 fueron récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros”, deslizó CAME.

Por su parte, la Secretaría de Turismo también elaboró un informe al respecto. “El primer fin de semana extralargo de 2026 tuvo una ocupación de más del 80 por ciento en todo el país“.

Carnaval 2026: cuáles fueron los destinos preferidos para este fin de semana XXL

De acuerdo con los datos de CAME y de la Secretaría de Turismo, entre los destinos más elegidos se destacan:

En la provincia de Buenos Aires, Valeria del Mar, Ostende, Pinamar y Cariló superaron el 90% de ocupación. Le siguió Mar del Plata con el 85%.



En la Ciudad de Buenos Aires, se registró la ocupación hotelera promedio de 83%, el mejor registro de los feriados de Carnaval de los últimos cinco años.



, se registró la ocupación hotelera promedio de , el mejor registro de los feriados de . En Córdoba, los preferidos fueron Valle de Punilla, con el 100% de ocupación; Villa Carlos Paz, con el 86% y Santa Rosa de Calamuchita, con el 85%.

En tanto en la zona de Cuyo, aparecen entre los destinos más elegidos San Rafael y Uspallata (Mendoza), superando el 90% y San Luis, alcanzó niveles cercanos al 100%.



En tanto que en el norte del país, los más elegidos fueron Tilcara, La Quebrada y Valles (Jujuy), por arriba del 95%; y la ciudad de Salta, con un pico de 70%.



(Jujuy), por arriba del ; y la ciudad de , con un pico de . En la Patagonia, Tierra del Fuego superó el 90% y Neuquén junto a San Carlos de Bariloche se destacó con el 80%.

