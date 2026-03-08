En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo se llevará adelante una nueva edición del Paseo Alem, una propuesta cultural que combina música y artesanos. La jornada se desarrollará entre las 17 y las 22 horas y contará con tres escenarios donde se presentarán artistas locales.

El evento busca ofrecer un espacio de encuentro para la comunidad, con espectáculos en vivo que acompañarán la conmemoración de la fecha. Durante la tarde y la noche, el público podrá recorrer el paseo y disfrutar de distintas expresiones artísticas distribuidas a lo largo del recorrido.

Uno de los puntos centrales será el Escenario del Valle, donde a las 18 se presentará Ilumina. Más tarde, a las 19.30, será el turno de Resonamos, mientras que a las 20.30 cerrará la propuesta musical La Marca de Caín.

En tanto, el Escenario G. Méndez tendrá dos presentaciones programadas. A las 19.30 subirá al escenario J C. Jourdam, y a las 20.30 se presentará Emilia Nicolay.

Por su parte, el Escenario Bolívar ofrecerá propuestas vinculadas a la danza y la música. A las 18.30 actuará Fusión Bellydance, y a las 20.30 será el turno de Moni Fénix.

De esta manera, el Paseo Alem se sumará a las distintas actividades culturales organizadas para recordar y reflexionar en torno al Día Internacional de la Mujer, con una agenda artística que busca visibilizar y acompañar el trabajo de artistas locales. Durante cinco horas, el público podrá disfrutar de espectáculos en vivo en un espacio pensado para compartir arte, música y producción local.