Su Presidenta Municipal, Adriana Meza Torres, se refirió a los controles que se están implementando en la ciudad para evitar que el Covid-19 ingrese allí. “Después de tanto tiempo se está haciendo complicado sostener esto. Hoy, el puesto de control es una trinchera, incluso se llega a pelear con algunos vecinos o visitantes, siempre hay resistencia a tomar la temperatura o fumigar el vehículo, pero son medidas que no podemos dejar de hacerlas”.

Agregó que “hay gente que pide actitudes políticas, pero estamos en un momento que tenemos que hacer lo que debemos. Hasta ahora, no me he arrepentido de ninguna de las medidas que hemos tomado. Estamos en un estadío donde la responsabilidad es individual, porque nosotros podemos controlar mucho, pero si el vecino sale y se traslada no podemos hacer nada”.

En ese sentido, remarcó que convocamos a los comerciantes de acá y llegamos a un acuerdo para que haya un registro con nombre, apellido y también protocolo para descargar la mercadería, entonces el distribuidor no descarga la mercadería dentro del local comercial sino en otro lugar, pero más allá de esto (reitero) que uno no puede estar en cada comercio controlando”.

“Hoy estamos en una fase de distanciamiento social, donde hay horarios establecidos para todas las actividades, sabemos qué cosas se pueden hacer y cuáles no; pero todo estará supeditado al comportamiento de las personas”, concluyó.

Langostas

En otro orden de cosas, la Intendenta de Los Conquistadores hizo mención a un peligro latente que es la manga de langostas que se acerca desde Corrientes: “Estuvimos haciendo un convenio con SENASA y estamos trabajando con productores locales para armar algún plan de contingencia en caso de que esa manga ingrese”. (Fuentes: Tal Cual Radio - El Entre Ríos)