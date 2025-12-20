Un total de 10 departamentos entrerrianos permanecen bajo alerta por tormentas, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Luego de un sábado lluvioso, al menos media provincia seguirá con clima inestable, según la previsión oficial.

Una de las alertas es amarilla e involucra cinco departamentos: Diamante, La Paz, Paraná, Nogoyá y Villaguay. El otro aviso es naranja y también abarca cinco zonas: Concordia, San Salvador, Federación, Federal y Feliciano.

En todos los casos el pronóstico indica que persistirán las lluvias, que en casos pueden ser abundantes y en cortos períodos. Se podrían registrar ráfagas, granizo y ocasional actividad eléctrica.

En Gualeguaychú, se esperan tormentas fuertes para luego del amanecer y durante gran parte de la mañana. El clima mejoraría con el correr del día, con una mínima de 22ºC y una máxima de 30ºC.