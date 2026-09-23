La última semana de septiembre tendrá dos jornadas consecutivas con modificaciones en la actividad de Entre Ríos: el lunes 28 se celebrará el Día del Empleado de Comercio y el martes 29 será feriado provincial por la festividad de San Miguel Arcángel, patrono de la provincia.

El alcance de ambas fechas será diferente. El descanso del lunes corresponderá exclusivamente a los trabajadores comprendidos en la actividad mercantil, mientras que las demás actividades privadas funcionarán con normalidad. El martes, en cambio, no habrá clases ni atención en la administración pública y los bancos permanecerán cerrados.

La industria y otras actividades privadas podrán trabajar normalmente durante el lunes. El feriado provincial del martes tendrá carácter optativo para el comercio y la industria, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 4359/93.

Por qué se trasladó el Día del Empleado de Comercio

La Ley 26.541 estableció el 26 de septiembre de cada año como jornada de descanso para los empleados mercantiles y dispuso que, para ellos, tuviera los mismos efectos legales que un feriado nacional.

En 2026, el 26 de septiembre cayó sábado. Por ese motivo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras empresarias acordaron trasladar la celebración al lunes 28.

La decisión fue formalizada mediante una circular y un acta firmada el 7 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acuerdo no cambió la fecha instituida por la ley, sino únicamente la jornada en la que se aplicaría el descanso durante 2026.

Qué comercios abrirán el lunes

La normativa indicó que los empleados de comercio no deben prestar tareas durante su día. Sin embargo, los establecimientos podrían abrir si eran atendidos por sus propietarios o por personal que no estuviera alcanzado por el régimen mercantil.

En caso de que un trabajador alcanzado prestara servicios durante esa jornada, su remuneración debería liquidarse conforme a las disposiciones aplicables a los feriados nacionales.

Además, el lunes 28 no podría ser computado como franco compensatorio. De esta manera, la celebración no podría superponerse con el descanso semanal que le correspondiera al empleado.

Feriado provincial por San Miguel Arcángel

El martes 29 de septiembre será feriado provincial por San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos. La fecha figura en el calendario oficial entrerriano de 2026 y se encuentra regulada por el Decreto Nº 4359/93.

Ese día no habrá clases en las instituciones educativas, tampoco funcionarán las dependencias de la administración pública provincial y las entidades bancarias permanecerán cerradas. Para el comercio y la industria, la adhesión será optativa.

El calendario escolar provincial también incluyó el 29 de septiembre como la conmemoración de San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos.

Historia del patrono provincial

La devoción a San Miguel Arcángel tuvo antecedentes en las primeras décadas del siglo XIX. En 1822, por iniciativa del sacerdote Antolín Gil y Obligado, se levantó en Paraná una capilla en su honor.

En 1825, una votación popular realizada en la plaza céntrica de la ciudad eligió a San Miguel como patrono de Entre Ríos y a la Virgen del Rosario como patrona de Paraná.

La designación fue confirmada oficialmente en diciembre de 1851 por el papa Pío IX. Desde entonces, la festividad se conmemoró cada 29 de septiembre y fue incorporada de manera permanente al calendario provincial.

Los feriados que restan en 2026

Después de septiembre, el próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En noviembre, la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional se trasladará del viernes 20 al lunes 23, lo que conformará un fin de semana largo.

En diciembre, el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos y el martes 8, feriado nacional por la Inmaculada Concepción. El último feriado del año será Navidad, el viernes 25. (Elonce)