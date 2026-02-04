En los próximos días, el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de Entre Ríos (Ruaer) abrirá la primera convocatoria de 2026 para la inscripción de adultos y adultas que estén dispuestos a transitar un proyecto adoptivo. En estos momentos son 100 los gurises y gurisas para los que el organismo busca una familia, la mayoría de más de 8 años de edad.

El viernes 13 de febrero, a las 15, se realizará en Villaguay un encuentro obligatorio para brindar información relevante sobre el trámite a realizar y, en particular, para abordar la realidad de la adopción y sus implicancias. Esta reunión, de carácter presencial, es el primer paso para solicitar la inscripción en el Registro. En caso de tratarse de parejas, deberán estar presentes ambos integrantes, sin excepción. Para participar se debe completar el siguiente formulario: https://forms.gle/UBkXP41ApcDiimQR6.

Luego, entre el 18 de febrero y el 3 de marzo (diez días hábiles), las personas y parejas que hayan participado del encuentro de Villaguay estarán habilitadas para presentar el formulario de inscripción y la documentación requerida por ley para integrar el legajo.

Este trámite es exclusivo para residentes en Entre Ríos. Toda la información sobre el paso a paso de la solicitud de inscripción, como así también el detalle de los requisitos a presentar, está disponible en la página web del Ministerio Público de la Defensa, https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/inscripciones/.

A la espera de una familia

Actualmente, el Ruaer se encuentra en proceso de búsqueda de familias para 66 niños y niñas (de 0 a 12 años) y para 34 adolescentes (de 13 a 17). De esos 100 niños y adolescentes, 82 superan los 8 años. Además, la mayoría se encuentra dentro de un grupo de hermanos/as y/o presenta alguna situación de salud que requiere tratamiento.

Los legajos que se encuentran en trámite ante el Ruaer son 153, pero una mínima parte de ellos corresponde a aspirantes con disposición para adoptar a chicos y chicas de mayor edad: el 83,66% asumiría la crianza de pequeños de hasta 3 años de edad, mientras que sólo el 6% lo haría con adolescentes de hasta 13 años. Esta realidad dificulta la búsqueda para la mayoría de quienes esperan por una familia en Entre Ríos.

Además, otros datos que dan cuenta de esa dificultad son que solamente el 16,33% manifiesta estar dispuesto a adoptar personas con discapacidad y 4,57% a grupos de tres o más niños, niñas o adolescentes.

Más información

Para realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos: (0343) 4209575/76, por correo electrónico a [email protected] o por mensaje de Whatsapp al 549 343 5329475. También están disponibles las redes sociales, Instagram: @ruaer_mpd y Facebook: Registro de Adoptantes de Entre Ríos – RUAER.